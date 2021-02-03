農曆春節即將到來，不少還在就學的孩子們，都期待領紅包。一名網友表示，過年要準備包紅包，但卻不知道到底包多少才合理，文章曝光後，隨即引發網友討論，有的人提200、600，甚至是1000元，大家紛紛認為包200最剛好，若是低於這個數字，不如別包了。

原PO今（3）日於PTT八卦板以「親戚小孩要包多少才公道？」為題問及，農曆春節將至，又是散財的時刻，姐姐有一名3歲孩子，身為孩子的阿姨，究竟要包多少才算公道呢？

貼文曝光後，不少網友熱情回應，並表示一般來說包給孩子不用多，況且對方才3歲，「3歲的孩子應該會說謝謝了？！有，我就包200元」、「可以包600或1000」、「我都是統一2000」、「看妳與侄子的關係好不好，若不親可以給200就好」、「親戚包1000的，我會覺得人情壓力大些」、「200元是基本的，低於這個數字不如別包了」、「不想包就和姐姐講好，我收過一元，這種無恥不要臉」。

另外，也有網友表示，身為一個3歲孩子的媽媽，會覺得不需要互相包來包去，就和親戚們講好就好，且有些小孩之間會彼此討論紅包數字，相互比較實在很沒必要。

統整網友的說法，包給孩子200或是600最合理，有的出手比較大方的，則會包1000、2000元，若紅包的數字低於200元，就不必包了，免得弄得大家都尷尬。

(中時新聞網)