喜歡用悠遊卡小額支付嗎？到摩斯漢堡用餐，結帳時可別忘了掏出悠遊卡，即日起至2月28日止，每天10時30分後以悠遊卡購買套餐，就能以10元銅板優惠價，加購一份大薯(每份套餐加購1份)。

受到疫情影響，使用行動支付可減少接觸現金的機會，並省去店員找零的繁瑣，摩斯漢堡透過導入行動支付工具，不但方便民眾快速結帳，也可享多重優惠。

連鎖速食店一向都是悠遊卡的重點消費場域，目前包括麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱等，拿出悠遊卡皆能快速完成結帳，不定期還會針對不同業者推出優惠方案，回饋長期支持悠遊卡的卡友。

此次與摩斯漢堡的合作，即針對速食店人氣商品之一的薯條推出限時優惠，自1月22日起至2月28日止，每天10時30分後以悠遊卡購買任一套餐，就能以10元加購原價45元的大薯(每份套餐限加購一份)，讓悠遊卡及摩斯漢堡的鐵粉，可以把握機會「吃好吃滿」。

(科技)