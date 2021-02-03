彰化縣芳苑鄉近來成為廢棄物堆置熱點，彰化縣政府光這半年來，就在芳苑地區查緝倒50處魚塭遭惡意回填廢土。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

芳苑鄉長林保玲表示，農地雖為私有，但仍具有公益性，因此仍有限制，並會違反法律規定，嚴重還必須負起相關法律責任。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

警方也允諾，鄉親報案會在10分鐘內抵達現場，展現查緝環保犯罪的決心。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣芳苑鄉近來成為廢棄物堆置熱點，彰化縣政府光這半年來，就在芳苑地區查緝到50處魚塭遭惡意回填廢土，彰化縣政府會同多局處，包含環保局、警察局等，在芳苑查緝，開出多張未具土方清運證明罰單，希望達到嚇阻效果，除了加強取締外，3日縣府派員到芳苑鄉，與村民開農地土質改良宣導說明會，希望一次解惑所有鄉親問題，來減少惡意傾倒事件再度發生。

3日彰化縣政府農業處、地政處、水利資源處、警察局、環保局等單位，派員到芳苑社區活動中心開設說明會，吸引近百鄉親到場，民眾不斷提出問題，縣府官員也一一耐心回答，有鄉親表示，自己也是受害者，必須了解自己權益，也謝謝縣府幫忙。

彰化縣政府結合農業處、地政處、水利資源處、警察局、建設處、環保局等，成立「聯合查緝小組」，針對農地是否提出改良申請，土方來源，是否夾帶廢棄物，是否違反區域計畫法等，依各管法令進行查察，而民眾只要發現不法，也可以撥打免費公害陳情專線，0800-066-666。

芳苑鄉長林保玲表示，感謝王縣長重視問題，土方問題已經困擾我們許久，今天請來縣府各局處主管，針對鄉親農地填土法令規範、限制、農地填土管制的建議等等，農地雖為私有，但仍具有公益性，因此仍有限制，並會違反法律規定，嚴重還必須負起相關法律責任。

環保局呼籲，地主必須善盡保管責任，呼籲地主不要輕易出祖土地、業者不委託非法業者，清除機構更不能任意棄置廢棄物，民眾除了撥打免費公害陳情專線外，也能直接打到環保局，將協請警方派員至現場蒐證，並由環保局同仁前往稽查，確認違法將依法裁決，絕不寬貸。

(中時 )