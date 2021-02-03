淡水商工本季擁有高三郭虹廷、高二趙云楓、高一蕭豫玟「三塔」，具備身材優勢，而高一的新血蕭豫玟今天打出高中第一個賽季的代表作，繳出32分、21籃板、3阻攻，淡商終場便以99比67輕取苗栗高商，在109學年HBL女子組8強複賽大會明天休兵前，以4勝0敗持續站在排頭。

對於蕭豫玟本戰數據，淡商教練陳美莉表示：「這是她應該做的，既然今天狀況不錯，就讓她多打一點時間，這樣的數據是應該要有的。」

陳美莉補充，蕭豫玟去年11月姥姥盃籃球賽腳踝大扭，HBL 109學年預賽前幾天才歸隊，因此有段時間沒有像今天這樣的個人數據，而淡商是國泰女籃隊建教合作隊伍，國泰女籃的招牌之一就是中鋒，這個位置的球員理應要打得好，因此也會請大隊學姐提點經驗和動作，為國泰女籃培養更多人才。

蕭豫玟表示，也被自己今天的數據嚇了一跳，「打完比賽才知道拿了32分、21籃板，每場比賽我希望自己可以至少貢獻15分、15籃板，今天算是達標，至於HBL本季開打之前的扭傷，歸隊一開始未進入狀況，但調整到現在已經比較好了，也會持續努力成長，朝學姐的水準前進。

淡水商工郭虹廷貢獻23分、9籃板。（張鎧乙攝）

(中時 )