外送市場蓬勃，智慧共享機車平台WeMo Scooter宣布與國泰產險跨界合作，共同推動商務交通市場解決方案，針對外送員推出全新個人客製化保險，首例鎖定合作外送平台有無外送，外送員除了彈性選用共享機車外，現在可加購個人保險保障，每天不到2元就能享有個人傷害險保障，WeMo認為，此舉不僅活絡外送市場交通用車需求，以共享機車作為外送交通媒介多元選擇，更多了加值保障，攜手共同開闢商用市場新藍海。

WeMo指出，為深耕消費共享機車市場，長期推動企業優惠用車計畫，提供企業業務外出用途需求及以小時計算的短租方案，小時租方案可在指定時間內無限制使用車輛，成為商務用車最佳選擇，已累積超過100家重要企業用戶與商業場景應用。

看準國內外送商用市場，WeMo首例鎖定「有無外送」團隊作為商務市場應用。WeMo指出，以往外送員遇機車臨時狀況或無車使用時，只能失去接單機會，影響當日收益。透過WeMo的企業商務交通解決方案，外送員無論遇到任何情況時，只要打開WeMo APP即可租借附近的電動機車，一鍵完成所有租車環節，無縫接軌讓外送服務不間斷，快速移動至客戶地點完成訂單任務，無需煩惱交通問題。

因應多樣化企業商務用車需求，WeMo持續開拓多元領域觸角，與國泰產險攜手推出全新外送員專屬專案，推動優惠市場的個人傷害保險保障，保費三個月105元，平均每天不到2元就能有個人傷害險保障。配合外送平台接單或業務員的彈性工時，保險流程與行動交通平台結合，於WeMo APP內連結至國泰產險網站即可購買，投保僅需5分鐘，服務預計2月5日上市。

(工商 )