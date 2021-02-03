疫情升溫，口罩已成外出的基本配備，加上農曆春節將至，戴著有媽祖圖樣的口罩，感覺更有祈福保佑的涵意。凱馺國際委任聚泰科技發起「大甲媽聯名口罩」，今(3)日在鎮瀾宮進行過火儀式，凱馺國際董事長陳琪和及總經理陳忠明向大甲媽祈求，保佑國人健康迎向更光明的未來。

財團法人大甲鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤均表示，已有不少信眾電詢要在哪裡購買「大甲媽聯名口罩」，可見媽祖聯名口罩是未演先轟動！

隨著國內疫情升溫，尤其桃園居民對口罩的需求更加劇烈，凱馺國際董事長陳琪和大方捐贈1萬片口罩給桃園市政府，希望透過媽祖加持的平安口罩，能保佑台灣永遠的零確診。

凱馺國際表示，聯名口罩依銷售通路的不同，分成醫療和防護等級，但是基於口罩的保護效果，要求廠商要以最高標準，並必須提出各項檢驗合格報告。由於口罩的樣式多樣化，因此包裝數量大多以5入、10入及30入為主，所有聯名廠商都會和大甲鎮瀾宮正式簽訂授權合約，提供部份盈餘捐予鎮瀾兒童家園。

凱馺國際進一步表示，每間廠商在產品完成後，都會親自來鎮瀾宮媽祖神前祈福過火，希望能夠將媽祖的保佑，透過聯名商品，將平安和福氣帶給更多民眾。

(工商 )