陸股午後不振 收盤轉綠 16:202021/02/03 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股3日下午未能維持住午時的反彈，滬深兩市在收盤前再次由紅轉綠，收盤上證指數跌0.46％、深證成指跌0.67％，究竟要滿手還是空手過年的難題還在拉鋸。 截至3日收盤，上證指數跌0.46％報3,517.31點，成交額達到人民幣（下同）4,137.31億元。深證成指跌0.67％報15,233.15點，成交額達到5,399.94億元。 權證星光大道－凱基證券 台積電 收復所有均線 陸港觀盤－A股整軍過年 投資先謹慎、後積極 (工商 ) #陸股 #收盤 #轉綠 #上證指數 #深證成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－永豐金證券 友達 外資連五日買超 04:102021/02/03 證券．權證 中小型題材股強彈 櫃買拚封關前站回月線 04:102021/02/03 證券．權證 傳螞蟻與監管機構達成一致 阿里大單買進收盤轉漲 16:412021/02/03 財經 《期貨》2月台指期開漲112點 電金攜手上衝 09:092021/02/03 財經 陸1月財新服務業PMI報52 9個月來最低 11:242021/02/03 財經 台股高檔震盪 太陽能、航運漲勢再起 10:162021/02/03 財經 日盛證複委託 春節海外買股不打烊 04:102021/02/03 證券．權證 台股休市期間 金管會要求證交所等緊盯情勢 04:102021/02/03 金融．稅務 宜蘭綠舞攜斑比山丘推限量住房專案 體驗動漫Cosplay 09:042021/02/03 生活 缺工缺料缺產能 15檔漲價股急彈 04:102021/02/03 證券．權證 《日股》交通運輸股領軍 日股上揚 12:332021/02/03 財經 財經熱門新聞 大陸暴買台積電晶片 美媒曝最終結果…跌破眼鏡 - 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 EUV機台變搶單關鍵 台積電吃下英特爾7奈米機會大增 - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 和泰產險董事長、總經理人事異動 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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