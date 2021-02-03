陸股3日下午未能維持住午時的反彈，滬深兩市在收盤前再次由紅轉綠，收盤上證指數跌0.46％、深證成指跌0.67％，究竟要滿手還是空手過年的難題還在拉鋸。

截至3日收盤，上證指數跌0.46％報3,517.31點，成交額達到人民幣（下同）4,137.31億元。深證成指跌0.67％報15,233.15點，成交額達到5,399.94億元。

(工商 )