高雄市議員黃捷罷免案週六登場，民進黨今天中常會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀在會中報告，民意代表等大家很努力在宣傳，只要每一步都認真處理，比較不會有失誤，並希望能投票順利。

據轉述，林錫耀指出，黃捷罷免案很感謝高雄立委及民代的反罷免宣傳，他並強調，國民黨是報復式罷免，不是因為當事人沒有做好。

據轉述，林錫耀指出，當初針對罷免黃捷案，民進黨曾對外表示，國民黨傾全黨之力支持不正當、不合理的報復性罷免，只會傷害台灣得來不易的民主。這樣報復性的罷免舉動，針對一位表現獲得肯定的年輕世代市議員，更凸顯國民黨一貫與年輕人站在對立面的荒謬性。他希望大家把民進黨的這份回應，傳給民眾看，希望大家不要跟著起舞。

據轉述，林錫耀除了呼籲黨員盡量去宣傳，也很感謝大家都很努力在做，只要能每一步都認真處理，就不會有失誤，他希望投票順利。

據轉述，林強調，民進黨是支持黃捷，星期六就要投票，主流民意會反應這樣事件的狀況。

由於立委吳思瑤也列入國民黨罷免名單；據轉述林錫耀也說，包括吳思瑤DPP關鍵一百秒有很多系列，有幫思瑤宣傳，是優質立委。

(中時 )