33歲日本當紅女星石原聰美（石原里美），去年10月1號宣布與圈外男性結婚，然而她新婚不過3個多月，今(3日)傳來震撼消息，據日本媒體報導，石原聰美在今年1月中確診新冠肺炎，目前正在隔離中。

石原聰美被日媒報導，在新戲開拍第一天的PCR檢查中，被發現結果呈現陽性，她本人得知確診結果也相當吃驚。目前石原聰美的演出戲份全部延期，人也在進行隔離觀察中，唯一值得慶幸的是，因為尚未有與石原聰美親密接觸共演者，所以可以開始從其他人的戲份開始拍攝。

日本一線女星石原聰美外型亮眼，曾演出《失戀巧克力》、《UNNATURAL》等多部膾炙人口的電視劇，俏麗又可愛的小惡魔形象深植人心。追求者眾的她，曾與山下智久傳出緋聞，後來更被直擊與年輕有為的IT社長前田裕二牽手過夜情，去年10月甜蜜宣布嫁給交往1年圈外上班族男友，喜訊震撼演藝圈。

未料石原聰美升格人妻僅3個月，卻意外染上了新冠肺炎，且是無症狀感染者，難怪她本人得知檢查結果也相當震驚，粉絲聞訊更是忍不住為女神姐姐擔心，衷心希望石原聰美平安康復，健康回歸演藝圈。

(中時新聞網)