星宇航空3日設立星宇小舖三創快閃門市，與粉絲密切互動，公司公關長聶國維表示，航空客運市場估計下半年緩慢復甦，明年才能有較明顯復甦，公司第五架客機原訂去年底交機，現遲延至今年年中，除因公司要求，空中巴士本身也因疫情有所延誤，美國線開航時間則自明年年中延到明年年底。

星宇航空超高人氣的品牌專賣店「星宇小舖」首間快閃門市POP-UP STORE設於三創生活園區2樓創Q Space，3日下午舉行開幕典禮！即日起為期半年，打造濃濃航空風格的精品店裝，並挑選多達50件熱銷商品現場展售，是星粉、航空迷絕對不能錯過的打卡購物新聖地！開幕首週六、日下午13:00-18:00，也安排空服員於門市與粉絲互動合影。

「星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE」外觀設計以星宇企業色曜石灰點綴大地金，展示櫃構造模擬機場行李輸送帶，其上以鏤空燈箱呈現STARLUX LOGO及星宇航空代碼JX，並特別規劃星宇航空爆紅的安全影片「STARWONDERERS星探者」週邊專區，各項商品就像是自行李輸送口緩緩送出，一一陳列在輸送帶上，再飾以燈條增添整體科技感。店舖地面也別具巧思的設計為機場跑道，跑道編號05L、23R取自桃園機場跑道編號，讓民眾就算暫時無法出國，也能在星宇小舖三創店感受即將起飛的感覺！

星宇小舖熱騰騰的新品「JX STYLE 圍裙」也在今日的開幕式搶先發表，由推著機上餐車登場的空服員親身展示，立刻成為全場焦點。「JX STYLE圍裙」為制服設計師林尹培袞操刀，採用與星宇航空空服員圍裙的同款設計，一口氣推出銷售版限定四色：杏仁白、乳酪黃、丹寧藍、摩卡棕，防潑水材質、三釦式可調整肩帶及胸線立體剪裁，讓圍裙實用與美觀兼具。

消費者也可於店鋪購買到多項精選人氣商品，去年耶誕節甫上市即造成搶購潮的「星宇航空音樂鈴」獨家於三創快閃門市現貨限量展售，歡迎民眾至小鋪一睹音樂鈴的可愛風采，聆聽星宇優雅的登機音樂「Flying High」；星宇專屬機上香氛「星宇香洗手露」，散發高山針葉林及草本的優雅香氣，讓人在做好防疫的同時也能放鬆身心；帥氣的「bitplay聯名旅人包」，後背包及小側背包組合，多用途耐用軍規設計，是國內旅遊的良伴。

「星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE」也釋出限量贈品，為歡慶開幕，即日起至3月2日，單日單筆不限金額消費即贈「星探者蛋寶新年春聯」乙張；即日起至4月14日，至三創8樓會員服務中心，出示「三創APP行動會員卡」及「星宇航空 COSMILE 會員」卡號畫面，即可兌換「星探者A4 L型資料夾」及「三創生活商品抵用券NT$50元」（每名會員兌換乙份），贈品數量有限，贈完為止。星宇迷可以把握機會，將「星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE」放入春節假期必去清單，現場選購星宇特選商品、感受滿滿搭機出國的氛圍！

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