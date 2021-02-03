2021年景氣全面復甦，資金仍青睞股市，一方面投資人擔憂股市估值處於相對高檔，法人表示，股市溫得剛剛好，這個情境展望相當有利REITs表現。

路博邁表示，2021年股市某種程度上和2010年有點類似，都剛剛脫離金融危機谷底，都剛剛創出大波段漲幅，也都處於股市溫得剛剛好的情境。2010年標普500指數波段跌幅一度達16％，全年漲幅雖達15％，卻遠遠或落後美國REITs的28％，因此，2021年的REITs是值得期待的。

路博邁進一步指出，5G趨勢正如火如荼展開，也是助長REITs展望的重要關鍵之一。伴隨通訊傳輸速度躍升，數據流量倍增，電信基礎建設REITs與數據中心REITs成為企業數位轉型趨勢下，成長潛力最高的REITs產業。因此，近期投資重點是在科技類型REITs。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，在低利環境加持下，美國房市持續復甦，去年10月標普CoreLogic Case-Shiller全國房價指數較去年同期上漲8.4％，高於9月的7％並為2014年3月以來最快增速，反映美國房價呈加速上漲態勢。此外，受惠遠距辦公趨勢帶動郊區房屋需求大增，美國房市至今維持穩健表現，美國房價指數年增率已連續4個月走高，去年11月成屋中間價年增率達14.6％，預期美國11月case-shiller20大城市房價上行趨勢不變。

李文孝表示，疫苗傳出佳音後，受疫情衝擊跌深的REITs子產業強力反彈，走勢偏向「無基之彈」，未來隨著施打對象逐漸普及，且在聯準會持續QE與低利率環境下，總體經濟將持續復甦，REITs基本面可望在2021上半年觸底，下半年恢復增長動能，今年REITs將轉為「有基之彈」。另一方面，全球經濟環境進入低利率、低通膨，REITs資產即使景氣趨緩，也能提供穩定現金流；而景氣轉好時，租金也會上漲，長期更具備資本利得的成長空間，穩定股利抗通膨，成為法人最愛。REITs區間整理已久，短期美國REITs指數陷入狹幅整理，長線逐季走階梯式上漲，指數站穩1100點後多頭確立，樂觀看待今年表現。野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，預估今年若疫情如期獲得控制的情況下，不動產產業獲利可回到高單位數成長，產業評價相對大盤具有吸引力，市場將關注今年全球復甦情況。在此環境下，投資策略將著重在折價幅度高且具有獲利品質的標的。次產業方面，持續偏好電塔、淨租賃、住宅及醫療等次產業，而被市場過度拋售且受惠經濟復甦得購物中心值得關注。

(工商 )