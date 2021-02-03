一名網友表示，她的老公日前與同事到中部出差，晚上住在附近的汽車旅館，沒想到半夜同事的房間傳出奇怪聲響，浴室蓮蓬頭突然狂噴，原本已熟睡的同事立刻被嚇醒，隔天早上進浴室一看，發現超詭異景象，讓他直呼「X這真的膽子再大都會害怕吧！」貼文曝光後，意外釣出汽車旅館員工尷尬留言，透露背後真相。

原PO上月31日在臉書社團《靈異公社》發文表示，先生和同事到中部出差，因為隔天還要工作，為了方便，晚上就住在附近的一家汽車旅館，他和同事一人一個房間，同事住在最邊間。

原PO指出，半夜2、3點時，老公同事的廁所傳來「ㄙㄨㄚˋ」一聲的奇怪聲響，蓮蓬頭突然自動打開，而且還是開到最強水速，直接往房間地板狂噴，原本已在床上呼呼大睡的同事，整個人被嚇到跳起來，趕緊起床穿衣後，衝出去抽菸。

原PO老公的同事說，當晚因為太累，只好又回到房間繼續睡，一直撐到隔天早上7、8點，他到浴室打算刷牙時驚見，原本向外沖水的蓮蓬頭，變成向下沖水，而且其中一組浴巾掉到地板上，散了一地。讓他忍不住喊「X！這真的膽子再大都會害怕吧」，趕緊退房，一直到離開旅館隔天的隔天，同事才敢分享這段故事。

貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛回應「阿飄也想住汽車旅館」、「全世界最多鬼的地方-旅館」、「床壂下有沒有屍體啊！？」、「直接嗆他有種出來面對」、「有恐怖到」、「暈啦暈啦」、「還能撐到早上，如果是我就馬上退房，寧願去睡便利商店」、「旅館不要住邊間比較好」、「想知道哪一間」。

不料有在該汽車旅館工作八年的員工尷尬表示，蓮蓬頭因長期使用導致水關不緊，自動開啟是因為故障，水壓太強時就會亂噴；至於浴巾為何會自己掉到地上，有可能是位置因為靠近窗戶，被外面的風吹落，該員工強調那個汽車旅館很乾淨，請大家放心，還說「抱歉嚇到你們了」。

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(中時新聞網)