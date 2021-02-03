華宏(8240)1月合併營收9.93億元，較上個月增加9.15％，較去年同期增加25.86%，創同期歷史新高。主要由於1月客戶拉貨動能持續強勁，電視、IT及多項大尺寸應用面板需求仍熱絡，加上車載面板市場需求轉佳，帶動光電材料銷售保持成長態勢：機能材料在車市回溫及大陸客戶春節前拉貨帶動下，銷售恢復成長動能，BMC材料與車燈成型品、工程塑膠與複合材料銷售皆有二位數成長，有助於挹注整體營收表現。

全球車市需求今年已恢復成長趨勢，隨著智慧電動車與全自動駕駛汽車的不斷發展，單一車輛使用的面板數量將越來越多，尺寸也越來越大，這些新應用與需求預期將為車用顯示器市場帶來相當大的成長空間。華宏的觸控面板光學膜/板材及偏光片等車載產品分別於2019年及2020年獲得IATF 16949證書，已正式進入汽車產業供應鏈。未來華宏將積極與各大國際車廠、顯示器廠與車用電子廠攜手合作，擴大車載產品應用與銷售，提升營收成長動能。

由於疫情仍舊嚴峻，因應春節防疫管制及市場需求熱絡，今年農曆春節期間，員工春節留廠意願大增，華宏大陸各廠區產線稼動率將保持高檔，公司對於今年營運展望維持審慎樂觀看法。

(時報資訊)