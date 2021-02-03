包括美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨參議員康寧（John Cornyn）在內等15位參議員組成的團體，周二呼籲白宮與國會合作，以解決正阻礙汽車生產的全球半導體短缺問題。

這些來自密西根、俄亥俄與印第安那州等美國汽車製造大本營的參議員聯名致函白宮，他們警告「晶片短缺問題將威脅我們疫後經濟的復甦」。

因為半導體供應短缺，全球汽車製造商被迫關閉部分生產線。美國前川普政府針對中國主要晶片廠祭出的制裁，更加劇晶片供應吃緊的問題。

受到晶片短缺影響的汽車廠商包括福斯汽車、福特汽車、速霸陸（Subaru）、豐田汽車、日產，以及飛雅特克萊斯勒等。

日產汽車美國發言人周二表示，由於晶片短缺，日產已經做了一些短期的生產調整，「我們在密西西比州坎頓市的工廠將暫停生產卡車，停產時間為期三天」。

這些參議員在信中表示，我們相信在緩解半導體短缺對美國勞工造成的重大影響上，新政府能繼續發揮其助益。他們在信中敦促白宮支持獲得必要資金的計畫，以迅速實施最新《國防授權法》中有關半導體的規定，這將促進半導體生產，並在未來鼓勵國內半導體生產。

白宮尚未對此發表評論。

根據諮詢公司麥肯錫（McKinsey）的調查，2019年半導體市場規模達4290億美元，而汽車業約占十分之一。

(時報資訊)