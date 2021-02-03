氮化鎵(GaN)、LiDAR等新應用日增，穩懋(3105)因技術領先，可望在新技術及新應用佔有一席之地！穩懋總經理陳國樺表示，穩懋長期不斷投資在各項新技術，包括：氮化鎵、磷化銦、LiDAR等，穩懋都超前部署，在市場應用成熟時穩懋不會缺席，營運會跟著新應用成長。

穩懋今天下午舉行線上法說會，各國持續推動5G基礎建設，5G滲透率提升，WiFi 6、氮化鎵、LiDAR等各項新興應用，讓化合物半導體前景看俏，穩懋挾深耕多年技術優勢，成為各大領域客戶合作的對象，有望成為各項新興應用最大受益者。

陳國樺表示，面對5G時代到來，穩懋領先同業在多年前已開發5G手機Sub-6 GHz PA相關製程，自2019年5G產品營收達到Cellular PA約10%比例後，2020年更無畏新冠肺炎疫情干擾成長到20%以上；在5G基地台及衛星應用方面，穩懋早在10年前著手開發GaN-on-SiC製程，且銷售額已連續兩年年成長超過50%；3D感測應用於旗艦智慧型手機上已正式邁入第4年，2020年得力於新終端應用的發酵也有不錯的成長幅度，2021年在5G手機及基礎建設的佈建率提高下，物聯網(IoT)相關應用的成長也是可預期的。

在新技術的開發上，穩懋長期持續投資於未來應用及材料如GaN及InP，除了微波通訊之外，還包括：光通訊及光感測方面，如：更多在sub-6GHz和毫米波的手機應用上、資料中心(Data Center)或LiDAR應用於汽車駕駛輔助系統等，穩懋都超前部署、提早佈局以確保市場應用成熟時穩懋不會缺席，去年氮化鎵約佔穩懋營收5%，希望今年能再往上成長。

在5G相關應用需求成長下，穩懋去年業績表現亮眼，2020年合併營收為255.46億元，年成長19%，創下歷年新高，營業毛利為105.69億元，營業毛利為41.4%，年增3.2個百分點，創下歷史新高，營業淨利為77.82億元，年成長40%，營業淨利率為30.5%，年增4.5個百分點，稅後盈餘為64.69億元，年成長47%，創下歷年新高，每股盈餘為15.45元。

陳國樺表示，去年主要產品皆有成長，其中Cellular、Optics、Infra成長率均超過20%，WiFi也是成長，由於5G自2021年到2025年進入需求爆發期，萬物聯網會有更多應用出來，可望帶動砷化鎵更多需求，我們已取得路竹園區9.7公頃土地，土建將於下半年開始，我們將打造南部生產基地，以因應未來無線通訊及光感應資料傳輸成長需求。

去年穩懋將總產能拉升到月產41000片，今年資本支出著重在龜山廠區無塵室擴充及路竹廠土建，由於折舊費用遞延，穩懋預估，今年折舊費用將較去年增加20%到30%。

(時報資訊)