《左傳》提到「立春為啟」，立春不僅是春天的開始，也代表一年四季的起始，是24節氣之首，而今（3日）晚上22時57分將進入所謂的立春，《搜狐網》命理專欄就點名3個生肖，立春一到，財運就會走高，並且迎來好運道。
生肖雞：
生肖屬雞的人靈敏聰慧，能很快發現商機，加上性格討喜，很受周遭親友喜愛，儘管之前財運狀況百出，但是立春一到，偏財運走高，財富從此一鳴驚人，加上在貴人的幫助之下，以及本身命宮得以「催金旺運」，屬雞的人只要努力，就會有大財進宅，日子樂得合不攏嘴。
生肖虎：
生肖屬虎的人今年財運尚可，橫財有利，運勢也看好，立春過後不僅事業慢慢步入正軌，還能賺上一筆為數可觀的財富，此外，隨著吉星高照，好運和財運都會不請自來，富貴無雙。
生肖鼠：
生肖屬鼠的人前段時間諸事不順，事業遭逢巨大打擊，原因出自於流年被剋太歲，運勢跌到谷底，但這種狀況不會持續太久，立春過後就能扭轉乾坤，得到天乙吉星相助，自然好運不斷，事業上可望重振雄風，賺上滿滿財富。
文章來源：sohu
(中時新聞網)
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