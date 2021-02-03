新竹縣政府攜手財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會等單位，3日前往新豐、湖口火車站，關懷列冊輔導的遊民。（莊旻靜攝）

為了讓街友在年節前夕能感受到社會的溫暖，共同度過寒冬，新竹縣政府攜手財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會等單位，3日前往新豐、湖口火車站，關懷列冊輔導的遊民，並致贈物資及小紅包。

新竹縣政府社會處由副處長湯紹堂出席，與仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁、新竹縣中華照顧者關懷協會理事長王天行一同前往新豐火車站，關懷鄰近的街友，除了了解現行生活狀況、是否可提供協助外，社會處也配合中央疫情指揮中心，加強宣導防疫概念。

此次關懷物資包中，也因應疫情，增加口罩等，由於1月起數波寒流來襲，各地均有低溫，關懷物資包內也放置男性、女性衣服，口糧、餅乾、衛生用品及熱食，湯紹堂也表示，若有就業需求，社會處亦可提供協助，或與竹北就業服務中心合作，可供求職登記。

周哲仁表示，仕招社會福利慈善事業基金會已連續19年，協助照顧街友，此次也透過小小的紅包，轉達旺旺集團董事長蔡衍明的愛心，並提供瓶裝微酸性電解次氯酸水，加強遊民的自我防護，提升防疫保障。

社會處統計，此次列冊輔導的遊民約計50人，透過行走式關懷，贈送物資，也了解遊民現行生活狀況。

(中時 )