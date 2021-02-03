日本前AV女優蒼井空，2018年與DJ NON結婚，隔年產下雙胞胎兒子，婚後的她淡出演藝圈，重心也全部移往家庭上，不過近日帶著兒子們外出逛街時，竟無視日本新冠肺炎疫情肆虐，沒給兩個小孩戴上口罩防疫，引起大批網友留言撻伐。
蒼井空昨（2日）帶著雙胞胎兒子逛街，其中一張坐在椅子逗弄兒子共享天倫之樂的合照，讓所有人直呼好溫馨，雖然避免兒子長相曝光將臉遮住，但仍被眼尖網友發現在疫情險峻的日本，外出居然沒有幫兒子戴上口罩，嚇得網友趕緊留言叮嚀：「小孩抵抗力比較低，要特別注意防疫」，但也有人留言撻伐：「當了母親卻對防疫觀念這麼薄弱，實在是太不應該」。
對此，蒼井空看到網友留言後回應：「我戴口罩哦，3歲以下的寶寶們不要戴，還是不可以使用啊」，一番話掀起網友熱議，紛紛留言：「最好還是能戴上兒童口罩，畢竟小孩子更需要保護」、「小朋友戴口罩雖然不好受，但還是需要保護好，不然就盡量少帶出門吧」。
蒼井空誕下一對雙胞胎後，平時會在社群網路曬出兒子可愛萌照，但礙於前AV女優身份，常被酸民拿來大作文章，甚至嘲諷「生父可是個謎」，引發網友熱議，此外，自幼在大家庭成長的她，因為深感大家庭的好處，更曾表示：「可能再生第三個，就算有第四個我也覺得很好」。
(中時新聞網)
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