南投縣內多處鄉鎮運動場地年久失修，縣府已向體育署爭取經費，如草屯鎮的網球場腹地雖廣，但苦無屋頂，運動族碰到下雨天便無法活動。南投縣長林明溱3日表示，將耗資約3700萬元整建，完成後將是煥然一新的半戶外網球場。縣內8項體育設施，也將斥資約1億4700萬，打造縣民熱力運動的跑道、球場。

林明溱指出，除草屯半戶外網球場，包括縣立體育場跑道整修3200萬元計畫、南投市中山公園民權風雨球場興建1700萬、中寮龍岩風雨球場整建880萬元、仁愛慈峰風雨球場興建990萬元、縣立網球場整修780萬元、埔里風雨球場興建及游泳池無障礙設施改善1650萬元、竹山籃球場興建1800萬元，8件體育設施工程總經費近1億5000萬。其中竹山及埔里計畫已接獲中央體育署核定，其餘6項也可望順利執行。

林明溱說，草屯中山公園網球場每天早晚都熱鬧滾滾，球友練球和比賽十分健康；南投縣立體育場更像早市和黃昏市場一樣，人潮熱絡，看到這麼多縣民喜愛運動，縣府會繼續努力籌錢提報計畫，爭取中央補助改善縣內體育設施。

他也對中央喊話，8大項目的地方配合款多達2650多萬元，縣府和鄉鎮公所籌措財源的壓力很大，但為了讓縣民能夠有更好的運動環境，縣府樂意結合地方單位全力以赴籌錢。而如果地方配合款比率能夠從目前的20％，調降到10％以下，縣府就有能力提報更多計畫，爭取更豐富又健全的建設。

(中時 )