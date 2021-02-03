新竹市議會議長、同時也是竹蓮寺主委許修睿（左二），3日聯手欣瀚企業董事長曾昭維（右二），共同捐贈600件的反光背心給16個單位巡守志工隊。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

春節期間治安不停歇，但警力有限民力無窮，在春安開始前夕，新竹市議會議長、同時也是竹蓮寺主委許修睿，特別聯手欣瀚企業董事長曾昭維，共同捐贈600件的反光背心給16個單位巡守志工隊，讓隊員在執行勤務時更安全。

許修睿表示，工欲善其事必先利其器，巡守隊員們義務為社區治安盡心力值得嘉許，也感謝欣瀚企業回饋社會，捐贈反光背心，成為巡守志工執勤時的新利器。

新竹市很多社區巡守隊，有些沒有反光背心，有背心的也大多偏暗色，亮度不夠，這次欣瀚所捐贈的反光背心，亮度高加上反光材質，讓車輛及路人容易辨識，大大加強安全性。

他指出，還沒有背心的社區，也請議員們統計，懇託欣瀚追加數量，欣瀚董事長曾昭維也當場允諾，展現出大愛無私的胸襟。

曾昭維則表示，長期以來捐贈多次反光背心或是涼被等給不同的單位，這1年來因新冠肺炎疫情，各行各業都受到影響，欣翰企業也不例外，但也因為這樣，欣瀚反而可以藉這個機會，擴大公益、回饋社會。

竹蓮里巡守隊指出，巡守隊志工協助巡邏勤務，是「歡喜做甘願受」，但因為多是在大半夜，家人也是會擔心，反光背心讓志工事半功倍，也讓家人安心不少，最重要的是巡守工作有議會與企業界的關心，讓他們覺得協勤治安不孤單。

新竹市議會並指出，議長許修睿本身也是新竹市信仰中心竹蓮寺的主委，擔任新竹市議會議長之後，經常聯手議會議員同仁與民間企業從事各項公益活動，擴大公益領域。

今天捐贈儀式除了代表受贈的議長許修睿外，有包括副議長余邦彥、議員張祖琰、鍾淑英、段孝芳、黃文政、李國璋、羅文熾、徐信芳、陳治雄、吳青山、蕭志潔、顏政德、黃美慧、陳啟源、陳慶齡、林耕仁、林慈愛都到場見證。

(中時 )