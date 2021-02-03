正面臨彈劾案導致未來挑戰2024年出現困難的美國前總統川普，現在連卸任總統都擁有的聽取每日情報權力都出現問題。據《獨立報》（The Independent）報導，正當情報界質疑川普是否應該有權獲得每日情報簡報內容之際，拜登政府表示正在重新檢視川普是否應獲得每日情報簡報。

報導指出，被問到川普是否應該擁有獲得每日情報的管道時，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，「現在正在做某種程度的檢視中」，但現今仍未有定論。

報導指出，雖然過往卸任總統有權獲得每日情報簡報，但民主黨人擔憂川普會藉此濫用手中的機敏資訊，讓個人獲利。曾在川普政府任內擔任國家情報副總監的戈登（Susan Gordon）投書華盛頓郵報表示，指出川普身上有大量的商業事務，其中還涉及多位外國實體，而讓他持續可獲得情報簡報「將會對國家安全造成潛在威脅」。

前美國聯邦調查局局長柯米（James Comey）也在美媒《ABC》新聞網訪問中指出，現任的國家情報總監海恩斯（Avril Haines）要審慎檢視川普是否有權獲得此機敏資訊，特別是任何對美國國家安全敏感的資訊。

同樣的，曾在川普「通俄門」中大力批評川普的民主黨籍的眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）也反對川普有權獲得任何情報，「我不認為現在的他或者未來的他可以信任」。

不過，報導也認為要讓川普無法獲得情報報告也並非難事，畢竟據《紐約時報》去年報導，時任總統的川普根本很少閱讀每日情報，甚至在2020年1月至2月的情報簡報時早就提出新冠病毒威脅，但仍被川普給忽視。

(中時新聞網)