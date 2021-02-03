中央流行疫情指揮中心已經核定境外生入境專案，教育部表示，會努力在農曆年前發文給各大學，開始讓境外生申請入境，但他們在趕上開學很困難。此外，境外生入境後要先隔離14天，之後要接受採檢，確定陰性後才能離開檢疫場所，多出來的隔離費用，要自行承擔。

有關境外生入境專案，2月1日獲疫情指揮中心核定，並指示境外學生於居家檢疫完成後，需經採檢為陰性才能外出。將儘速與衛政單位商定採檢流程及配套事宜後，通函各校重啟境外生入境專案。

教育部主秘廖興國說，境外生要先取得登機前3天的陰性證明，才可以登機，入境後要到防疫旅館或中央檢疫所隔離14天，之後再一次接受採檢，確定陰性後，才能離開檢疫場所。因此，境外生隔離的時間會超過14天，這些費用，境外生要自行負責。

各大學最早是2月22日開學，有的還會晚一周開學。教育部高教司副司長梁學政則說，會努力在農曆年前和衛政單位確定境外生的檢疫流程，然後發文給各學，開始接受境外生申請入境。不過按照目前狀況，境外生要在大學2月22日前進來，比較難。

(中時 )