宅過年也能吃好料，全台最大即時外送平台foodpanda旗下熊貓超市首次推出年菜外送，嚴選各式團圓年菜及高檔食材，即日起於熊貓超市限時限量開賣，動動手指就能將佛跳牆、白鯧等年味十足的菜色送到家輕鬆圍爐。熊貓超市本周更每日推出驚爆價限時搶購活動，想要大啖帝王蟹、波士頓龍蝦或日本A5和牛，都能用超划算價格購入。

此外，今年過年foodpanda亦首度推出「牛轉乾坤好運福袋」，將於2月4日在熊貓超市上架。每個福袋都內含精選商品與最高300 元購物金，搭配優惠碼購買，換算下來零元即可獲得福袋，還有機會抽Switch遊戲機大獎。

foodpanda資深公共事務經理郭昕宜表示，受疫情影響，預估今年過年多數消費者會選擇在家團圓聚餐。熊貓超市首度於今年年節推出各式年菜及高檔食材外送，預期年節期間可帶動訂單量成長逾2至3成。

foodpanda於2019年12月成立雲端超市品牌「熊貓超市」，主打平均20分鐘到貨的即時外送服務，今年搶攻宅過年商機，熊貓超市首次推出嚴選年菜外送，主打各式高檔優質食材與料理，整隻的帝王蟹、波士頓龍蝦霸氣上桌，生食級北海道干貝、日本A5和牛新鮮送上門，讓全家圍爐都能大飽口福。

此外，熊貓超市也嚴選多道過年圍爐必吃的經典開運年菜，像是年年有餘的白鯧、吃雞起家的蔗香全雞、懷舊紅蟳米糕、烏蔘鮑翅佛跳牆，在熊貓超市通通都有賣。本週熊貓超市更推出高檔年菜推出驚爆價限時搶購活動，每天公布不同驚爆商品與價格，標榜折扣優惠多更多、新鮮美味不打折。

年節福袋正夯！foodpanda看準大眾熱愛買福袋、試手氣的喜好，今年首度推出專屬福袋，總數5,000份，自2月4日於熊貓超市上架。

foodpanda福袋每袋售價179元，搭配使用foodpanda生鮮雜貨首購優惠碼最高折150元。foodpanda福袋內含各式精選商品，且袋袋送購物金，金額從30元至300元不等，更有機會抽最大獎Switch！換算下來不花半毛錢就能購入熊貓超市福袋，穩賺不賠史上最划算，數量有限、要搶要快！除此之外，今年全家推出的新年金牛福袋，日前也已在foodpanda上架販售，開賣至今平均每天都銷售破萬份，累積銷量已逾15萬份福袋，意即每5個全家金牛福袋就有1個由foodpanda售出，成績驚艷。

只要在foodpanda上購買各式福袋，都可搭配foodpanda生鮮雜貨專屬優惠碼下訂更划算！首次使用foodpanda生鮮雜貨功能的消費者，單筆訂單滿300元，輸入優惠碼【NEW150】，現折$150元；或是輸入優惠碼【BUY100】，消費滿$200現折100元，不限新舊客均可使用。

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