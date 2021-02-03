總統兼民進黨主席蔡英文，今日在民進黨中常會聽取台杉投資總經理翁嘉盛、史丹佛大學醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘以「台灣，下一個矽谷」專題報告。蔡英文希望，中大型的公司，能夠結合創新科技，打造出更多像台積電一樣的護國神山。

蔡英文指出，這次看到疫情重創各國的民生經濟，台灣是少數經濟仍然可以維持正成長的國家，目前行政院公布2020年的經濟成長為2.98％，很多經濟預測機構也都上調明年的經濟成長率，這個是因為台灣防疫做得好，讓世界看見台灣，也展現出來台灣在全球產業鏈中的關鍵地位，更凸顯全球對台灣半導體製造的依賴。

她認為，台灣的經濟表現跟防疫表現，確實是讓全世界對台灣有一個重新的評價，對台灣的未來發展的信心強度也增強很多，也使得台灣變成吸收人才資本的好地方。

蔡英文回憶20年前，當陸委會主委的時候，看到的是台商的移出，但是20年以後，她當了總統，現在看到的是人才、資金、投資的回來，這確實是一個百年難得一見的機遇，也希望能夠善用這個機遇，讓台灣在未來的數十年，甚至於百年，成長的動能都一直能夠維持下去，政府也希望現在處於中小型，甚至於中大型的公司，能夠結合創新科技，打造出更多像台積電一樣的護國神山。

蔡英文指出，政府跟產業在過去幾年共同努力底下，亞洲矽谷計畫已經開始看到部分的成績，物聯網產值已經成為新的兆元產業，未來幾年確實是很關鍵，最近推動六大核心戰略產業，就是台灣發展的戰略目標。

另外，蔡英文認為，人才是台灣發展最重要的資產，近來看到許多旅居海外的台灣人才紛紛回流，這是一股很強大的產業創新能量，政府希望繼續努力，創造更優質的環境，讓國際人才聚集在台灣，打造台灣成為下一世代的矽谷，這就是這一代人的共同責任。

(工商 )