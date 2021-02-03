禾伸堂（3026）自結1月份合併營收約為17.14億元，創單月歷史次高，較12月增加38.82％，且較去年同期增加58.54％。

禾伸堂表示，1月被動元件及其他代理產品銷貨均大幅增加，主要受惠於遠距商機、網通等產品需求持續暢旺，且客戶於農曆年前備貨積極。

目前被動元件訂單能見度已達第二季，且工廠產能稼動滿載，為滿足客戶需求，過年期間廠區也將安排人力，以穩定產出全力支援客戶。

(工商 )