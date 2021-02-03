美國前總統川普和美國有線電視新聞網（CNN）互相厭惡眾所周知，CNN反川立場鮮明，川普經常與該台主播記者互槓。不過川普1月20日卸任後，CNN頓失沒了過去4年來可以大肆批判的目標，根據娛樂新聞網站Variety，CNN在1月最後一周的黃金時段收視，竟然一口氣暴跌44％，顯然有川普在，對CNN的收視和營運更好。

CNN當家主播庫柏周一到周五晚間八點的帶狀節目，可以當成收視驟降更鮮明的指標。1月初該節目的平均收視人口是519萬人，但1月最後一周腰斬剩下204萬，流失超過一半。

不僅CNN，幾個川普口中的假新聞媒體，在後川普時期展開後，也都面臨收視走低的窘境。MSNBC收視滑落11％至20％；其中老牌政治名嘴歐唐奈（Lawrence O'Donnell）美東時間晚間10點的直播帶狀政治節目，受波及最深。

川普當家期間最愛的福斯新聞，在他離開白宮後，受到影響反倒有限。晚間9點檔主持人漢尼提挺川立場鮮明，節目收視人口僅掉了6％，惹出諸多爭議的保守派主持人卡爾森的8點檔節目，收視人口甚至微幅走高。不過，川普執政後期多次與福斯撕破臉，最鐵桿的川粉甚或激進保守派，也對福斯新聞尺度不滿意，反而轉往極右派頻道Newsmax和「同一個美國新聞網」（OANN）。

(中時 )