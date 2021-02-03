國民黨以「違反國安法第21條」成罷免黃捷理由之一，民進黨發言人顏若芳今表示，難怪網路上有人說，像這種的罷免理由，根本就是拿明朝的劍斬清朝的官，第一次聽到拿中國的法律要罷免台灣的議員，連江啟臣都公開支持這種荒謬的罷免真的是荒謬、荒謬、荒謬。

顏若芳指出，台灣國安法的條文總共只有10條，根本沒有第21條，反倒是中國的國安法有第21條，條文為：「任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施本法第二十條規定的犯罪的，即屬犯罪。」，似乎與罷捷理由書裡，指控黃捷「違法介入港暴進行物資募集，違反國安法第21條」高度相符。

她說，不僅凸顯了國民黨與罷捷團體強推的罷免案，是不具正當性的報復行動，更是「假罷免、真鬥爭」的政治操作，相信這種不理性、只為政黨利益的政治操作，社會自有公評，終將不會獲得支持。

她強調，若以支持香港、違反港版《國安法》，來作為罷免台灣民意代表的理由，「請問江啟臣主席，你認同挺香港而被罷免嗎？你不是也挺香港嗎？難道你也符合被罷免嗎？」

(中時 )