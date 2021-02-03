中廣董事長趙少康宣布回歸國民黨後引發軒然大波，他更因為宣示將參選國民黨主席，一舉成為最近幾天的輿論的焦點。輿情統計網站「聲量看政治」指出，最近一周的新聞聲量數據顯示，在與國民黨相關的新聞當中，趙少康的聲量就占了4成，居國民黨政治人物之冠。

臉書粉專「聲量看政治」今(3日)發文指出，近一周中國國民黨相關新聞中，趙少康的新聞從1月31日開始發酵至今，僅三天的時間，就讓國民黨黨主席改選，以及韓國瑜可能回歸的新聞佔據整個台灣的政治圈。

「聲量看政治」發現，根據新聞聲量顯示，近七天國民黨相關新聞中，趙少康在相關新聞的聲量占了40.49%，韓國瑜占了21.31%，江啟臣占20.58%，王育敏5.39%，馬英九4.66%，羅智強4.64%，侯友宜1.68%，林為洲1.24%。「聲量看政治」分析，趙、韓兩人就占據了國民黨政治人物的61.8%，「可想而知，兩人的政治動作，為國民黨與台灣政治新聞帶來不小震撼」。

此外，趙少康的黨籍回溯自2月1日起生效，他今日受訪時也再度強調，國民黨跟國家都需要一個強而有力的領導人，並反問，蔡英文做得好嗎？蘇貞昌做得好嗎？認為民眾讓民進黨麻痺太久，已沒有警覺。他並指出，沒有破壞國民黨規矩，也沒有要強迫黨主席江啟臣聘他為中評委，兩人關係不錯，沒有私人問題，且當不當黨主席都可以幫黨做很多事。

【近一周國民黨新聞 趙韓佔藍營政治人物六成聲量】 近一周中國國民黨 KMT的相關新聞中，#趙少康... 由聲量看政治發佈於 2021年2月2日 星期二

(中時新聞網)