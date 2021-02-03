有媒體報導，大同將推動大同大學遷校至基隆尚志貨櫃場現址，基隆市長林右昌表示，沒有接到相關消息，若大同大學有意願，市府樂觀其成。
《鏡週刊》3日報導，大同經營權易主後，將推動大同大學遷校到基隆尚志貨櫃場現址，增加集團收入，對此，大同大學稍晚發布聲明澄清，並無遷校計畫，報導非事實。
對此，林右昌也說，他沒有接收到任何詢問和相關訊息，但若地主、大同大學有意願、想法，站在地方發展上，市府樂觀其成，此外，尚志貨櫃的土地屬於倉儲用地，若要變成學校用地，必須經過相關都市計畫變更程序。
(中時 )
有媒體報導，大同將推動大同大學遷校至基隆尚志貨櫃場現址，基隆市長林右昌表示，沒有接到相關消息，若大同大學有意願，市府樂觀其成。
《鏡週刊》3日報導，大同經營權易主後，將推動大同大學遷校到基隆尚志貨櫃場現址，增加集團收入，對此，大同大學稍晚發布聲明澄清，並無遷校計畫，報導非事實。
對此，林右昌也說，他沒有接收到任何詢問和相關訊息，但若地主、大同大學有意願、想法，站在地方發展上，市府樂觀其成，此外，尚志貨櫃的土地屬於倉儲用地，若要變成學校用地，必須經過相關都市計畫變更程序。
(中時 )
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