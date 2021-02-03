近年越來越多女實況主開直播玩遊戲，有的甚至戰力輾壓男玩家，有一名人氣正妹蝴蝶兒（本名陳霓媗）就屬於這種，她曾是電競女子戰隊AHQ成員之一，退役後都在Twitch開直播，擁有大票粉絲；近期蝴蝶兒受邀出席遊戲活動，豈料宣傳照變「競選照」，阿姨外貌網友看了超崩潰。

人氣手遊經常找知名實況主代言站台，蝴蝶兒有外貌又有實力也深受廠商青睞，近期和其他遊戲實況主丁特、阿樂等拍攝宣傳照，但她在臉書分享照片卻讓網友全嚇壞；原來照片中蝴蝶兒頭髮編成辮子，服裝也不像她日常穿著，臉蛋較為圓潤，和直播的她落差不小。

近期蝴蝶兒受邀出席遊戲活動，豈料宣傳照變「競選照」，阿姨外貌網友看了超崩潰。(圖/ 摘自蝴蝶兒臉書)

還有網友惡搞P圖，把宣傳照變成競選照。(圖/ 摘自蝴蝶兒臉書)

大票網友都紛紛留言表震撼，「平常說阿姨是開玩笑的，可是這一張真的很阿姨」、「看來是得罪攝影師」、「你（妳）這是要選立委？」、「攝影師怎麼把阿蝶從23拍的像32」、「我在想說是哪個阿姨」、「這臉怎麼腫成這樣」；有趣的是，蝴蝶兒也透露身邊朋友都在嗆她照片很醜，讓她哭笑不得。

蝴蝶兒從14歲因為前男友接觸電玩遊戲英雄聯盟，當時因為被嫌棄打得不好，讓她為了雪恥瘋狂自己練習，雖然後來分手了，但她也曾感謝地說，多虧他讓她變得很會玩遊戲，也促成她先前能加入女子電競戰隊。

(中時新聞網)