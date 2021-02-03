日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的日本殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》(以下簡稱：《公主連結R》)，為歡慶農曆新年的來臨，祭出高達十重的歡慶好禮！不僅將推出限定角色「紡希(萬聖節)」的精選轉蛋，全新功能「星數變更」及「自訂主頁面」隆重登場！邀請所有蘭德索爾騎士們前來享受多重的2.5周年及春節限定活動！

第一重．新機制推出

為歡慶2.5周年的到來，官方將推出豐富的新遊戲機制：

【開放內容1】星數變更系統

將遊戲角色才能開花至★5的角色，能自由於★3～★5之間進行星數變更的功能，★變更時，不須消耗記憶碎片或瑪那等道具；提醒騎士們才能開花至★6的角色無法進行變更喔！

《公主連結R》全新功能「星數變更」閃亮登場！

【開放內容2】冒險概括掃蕩

此次開放能夠讓騎士們自由選擇登錄想重複進行的各種難度主線冒險！已★3通關的主線冒險皆為可登錄對象，且「冒險概括掃蕩」與至今為止的冒險相同，必須消耗掃蕩券及體力。

【開放內容3】自訂主頁面功能

可自行設定遊戲內動畫作為主頁面的功能上線囉！官方於遊戲內所登場的各種劇情畫面追加了許多的圖片，還請騎士們一邊沉浸於劇情的回憶，一邊享受自訂的主頁面！此外，將追加可設定於主頁面的「主線劇情」、「角色劇情」、「公會劇情」、「劇情活動」與「露娜之塔」的圖片；當自訂主頁面設定為動畫時，也可讓動畫的聲音於主頁面上播放，或搭配自己喜歡的遊戲內BGM播放。

《公主連結R》「戰鬥速度4倍」系統追加 體驗快速通關！

【開放內容4】追加可使用「戰鬥速度4倍」的關卡

只要滿足解放條件，即可於主線冒險、活動冒險、探索、調查中選擇「戰鬥速度4倍」。

【開放內容5】新關卡追加推出

「探索」各冒險將追加Lv10，能獲得更多強化角色時所需的「EXP道具」及「瑪那」；此外「聖跡調查」冒險將追加至Lv3，能得到更多製作及強化專用裝備時所需的「公主之心（碎片）」。

【開放內容6】每日任務獎勵更新！

當達到特別的主角等級時，部分道具的獎勵量將會獲得提升！

精選轉蛋★3限定角色「紡希(萬聖節)」華麗登場！

第二重．精選轉蛋 –紡希(萬聖節)

最新的限定角色「紡希(萬聖節)」將於本回2.5周年活動的精選轉蛋中登場！2021年2月1日16：00至2月11日15：59止，只要在精選轉蛋中獲得對象角色，作為「贈品」即可獲得該角色的記憶碎片！

【角色介紹：紡希(萬聖節)】

擁有強力物理無效護盾的技能、並可大幅降低物攻最高的敵人火力的強力角色！

第三重．春節期間限定促銷活動

【促銷活動1】IOS限定新春紀念包

專屬IOS新春紀念包每位騎士限購1回，販售時間為2月8日 00：00至 2月20日 23：59止，禮包內容包含寶石(免費)x1500、女神的秘石x50與瑪那x200萬！

【促銷活動2】Google限定新春紀念包

專屬Google新春紀念包每位騎士限購1回，販售時間為2月8日 00：00至 2月20日 23：59止，禮包內容包含寶石(免費)x1500、體力x600與瑪那x200萬！

【自選福袋1】《公主牛年限定福袋》

販售時間為2月10日 00：00至 2月16日 23：59止，福袋內包含體力x800、瑪那x300萬、女神的秘石x60、公主寶珠x15、公主之心(碎片)x20、掃蕩卷x300與特級EXP藥水x80，騎士們可任意選擇福袋內的一個獎項！

【自選福袋2】特價！《公主紫裝自選箱A》

販售時間為2月10日 00：00至 2月16日 23：59止，騎士們可任意選擇寶箱內的3件紫裝，快來幫公主們換上新衣吧！

【自選福袋3】《公主紫裝自選箱B》

販售時間為2月10日 00：00至 2月16日 23：59止，騎士們可任意選擇寶箱內的3件紫裝。新年新氣象！公主的新衣就靠騎士們增添囉！

【自選福袋4】《公主紅裝自選箱》

販售時間為2月10日 00：00至 2月16日 23：59止，騎士們可任意選擇寶箱內的3件紅裝，騎士們千萬別錯過此回福袋的好康！

另外提醒騎士們，自選福袋每種最多可購買30次，快來一起買福袋添喜氣！

第四重．歡慶新年期間登入送紅包

2月10日 05：00至 2月16日 23：59止，於活動期間登入遊戲每天都可獲得《牛年公主新春包》，在活動期間內最多可獲得7份《牛年公主新春包》！其新春包獎項含女神的秘石x20、公主之心(碎片)x10、體力x250、寶石(免費)x500、公主寶珠x5與公主紫裝自選箱A ，騎士們每回開啟紅包將隨機獲得1項獎勵。

第五重．2.5周年特別好禮登入送

2月9日 16：00至 2月21日 15：59止，於活動期間登入即可獲得寶石(免費) x1500、女神的秘石x50、公主之心(碎片) x50、公主寶珠x100、瑪那x500萬、掃蕩券x50、體力200x5與裝備等特別好禮！邀請玩家們一同於活動期間登入遊戲，領取豐厚的免費獎勵！

《公主連結R》登入立即領取2.5周年特別好禮！

第六重．【妮諾】的★6才能開花登場！

2月9日 16：00起，角色【妮諾】★6才能開花之姿閃亮登場！若讓【妮諾】的才能開花至★5且裝備上有專屬裝備的話，其純淨記憶碎片可於主線冒險24-1(VERY HARD)「雷蒂烏斯群峰・西麓」中獲得！另外也能夠於女神的秘石商店中購買，千萬別錯過囉！

第七重．2.5周年加倍活動

官方為歡慶《公主連結R》2.5周年，特別開放6回的加倍活動，騎士大人們記得鎖定活動時間，前去挑戰加倍活動、領取更多的獎勵吧！

【第1回加倍活動】

活動時間： 2 月 8 日 05：00 ~ 2 月 15 日 04：59

加倍活動：NORMAL 掉落 3 倍

【第2回加倍活動】

活動時間： 2月 1 0日 05：00 ~ 2月 15日 04：59

加倍活動：探索掉落 3倍

【第3回加倍活動】

活動時間： 2 月 1 4日 05：00 ~ 3月 1 日 04：59

加倍活動：大師商店幣掉落 1.5 倍

【第4回加倍活動】

活動時間： 2 月 15日 05：00 ~ 2月 18日 04：59

加倍活動：VERY HARD 掉落 2 倍

【第5回加倍活動】

活動時間： 2月 18 日 05：00 ~ 2月 23日 04：59

加倍活動：聖跡 / 神殿調查掉落 3 倍

【第6回加倍活動】

活動時間： 2 月 23日 05：00 ~ 3 月 1 日 04：59

加倍活動：HARD 掉落 3 倍

第八重．蘭德索爾盃賽跑大賽

2月9日 05：00 至 2月26日04：59止，活動期間登入遊戲即可參加1日1回的蘭德索爾賽跑大賽，玩家可依照最後名次隨機獲得數量不等的寶石獎勵。

第九重．每日任務體力加倍送

2月9日 05：00 至 2月26日04：59止，活動期間登入後的每日任務體力2倍，由100增加為200。但當日未領取的內容無法累積到隔天，提醒騎士們要天天登入喔！

第十重．春節期間驚喜活動

為了歡慶《公主連結R》迎來2.5周年，官方於今年2月11日至15日的農曆春節期間，特別精心為騎士們準備了令人驚喜的活動內容，詳細資訊將於2月9日公布，請騎士們敬請期待，鎖定相關粉絲團與遊戲內公告！

(科技)