新竹縣文化局美術館即日起至3月7日止，共有4檔展覽同館展出，讓參觀民眾一飽眼福，感受不同類型藝術之美。（莊旻靜攝）

新竹縣文化局美術館在防疫期間，秉持「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」理念，即日起至3月7日止，同步推出4檔展覽，包含清華大學校友書法聯展、極彩佛像創作展、版畫展、創意繪畫王志中師生展，邀請民眾於春節期間參觀，欣賞不同創作手法的藝術展現。

新竹縣長楊文科表示，受到疫情影響，新竹縣政府停辦大型藝文活動，不過美術館常設展覽仍如期展出，為加強防疫措施，開放單一出入口，並控管入館民眾人數，也加強消毒、宣導佩戴口罩等。

文化局長李安妤表示，期望透過藝術能舒緩民眾在防疫期的緊繃。此次「清華大學校友書法聯展－竹師芳華」，由校友賴煥琳、曹靜琍、詹坤艋、謝石鴻、羅際鴻、駱明春、劉松炎共7名書法家，展出60件作品，透過篆、隸、草、行楷深厚功力，呈現結合書法與抽象概念的藝術。

「萬梅齊放版畫展」為鍾萬福與曾雪梅夫妻雙人展，展現過去10年創作的70餘件作品，內容以迎祥納福、趨吉避凶、福、祿、壽、喜為主，並以12生肖為主題，兼具傳統與藝術的趣味性及生命力。

「佛藝之美如此殊勝」傳承千年．風華再現—極彩佛像創作展，為如勝佛藝美術工作室藝師秉持創始人陳如鯉信念，在杜讚鴻﹑陳慧芬﹑陳銘真領導下，展出極彩、仿古兩種風格，含觀音、佛像、藏器、道教作品達60件，最大的佛像高達8尺多，十分壯觀。

「FANTASY創意繪畫」由具有超過30年跨界設計經驗的王志中帶領，鼓勵孩子創作，從日常生活、心境成長中發揮創意，將想像化為作品，共展出55幅作品，從真實花朵至代針筆各種媒材均有，其中還有獲得德國「紅點設計大獎」得主的作品。

(中時 )