美股三大指數隔夜收紅，空頭擠壓的行情似乎消退，散戶擁抱的白銀念股也下跌。港股高開，隨後一路低走，尾盤再揚起。

周三香港恆生指數收漲58.76點或+0.20%，為29307.46點。國企股(H股)收漲42.82點或+0.37%，為11651.84點。科技指數更領漲1.5%。

生物醫藥股、休閒概念股、手機游戲股、影視娛樂股皆明顯上漲。

聯想集團漲4.6%，報10.16港元。聯想周三稍晚將公布財報，預計疫情期間對個人電腦和相關設備需求增加之際，聯想上季業績將有強勁表現。

阿里巴巴開低，尾盤強勢拉高，漲0.38%，報261.0港元。中國官煤周二獨漏馬雲為中國領導企業家之際，周二晚間阿里公布上季財報，截至12月31日的第三財季，阿里淨利年增13%，為592億人民幣，其中螞蟻金服貢獻了約47.9億人民幣；阿里巴巴上季營收為2210.8億人民幣，年增37%。

阿里並宣布將發行債券，外界估算約籌資50億美元。阿里並對螞蟻金服的IPO日期表示不確定。

(時報資訊)