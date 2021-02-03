半導體測試介面廠精測(6510)2020年第四季獲利持穩高檔，稅後淨利2.34億元改寫歷史第3高，每股盈餘（EPS）7.16元。累計全年合併營收42.07億元、年增24.25％，稅後淨利9.33億元、年增達49.35％，每股盈餘達28.48元，三者全數改寫新高。

精測董事會亦通過盈餘分派案，決議配發每股現金股利12元、創歷史新高，盈餘配發率42.13％。以今（3）日收盤價890元計算，現金殖利率約1.35％。公司將於明（4）日召開線上法說，說明去年營運成果，並對今年營運展望發表最新看法。

精測去年第四季合併營收10.49億元，季減12.66％、年增4.11％，創同期新高、歷史第4高，毛利率54.51％、營益率28.73％分創同期新高及次高。稅後淨利2.34億元，雖季減18.14％、但年增達41.64％，創同期新高、歷史第3高，每股盈餘7.16元，亦創同期新高。

累計精測去年全年合併營收創42.07億元新高、年增達24.25％。毛利率54.15％、營益率28.2％，分創歷史次高及近3年高點。配合業外虧損減少達78％，稅後淨利9.33億元、年增達49.35％，每股盈餘28.48元、優於前年19.07元，亦雙創歷史新高。

精測表示，去年全球經濟受新冠肺炎疫情、中美貿易戰擴大至科技戰等因素衝擊而衰退不振，但精測展現導入AI智慧化全製程成效，並跟上5G＋智聯網（AIoT）發展腳步。同時，去年在探針卡布局邁出大步，並藉此拓展全球市場，為營運帶來長期穩健成長空間。

精測表示，去年第四季雖受步入傳統淡季影響，但探針卡因第三季驗證遞延，帶動第四季營收貢獻躍升至46％，使營收表現淡季有撐。合計去年探針卡營收貢獻達27％，表現亦優於預期，並成功送樣各新針款的探針卡給客戶驗證，共同開創新成長契機。

精測公布2021年1月自結合併營收2.68億元，月減達19.66％、年減2.46％，為近20月低點。其中，晶圓測試卡1.7億元，月減38.09％、年減27.38％。但IC測試板0.56億元，月增46.32％、年增近1.22倍。技術服務與其他0.4億元，月增達1.12倍、年增達1.87倍。

精測表示，由於產業仍處於需求淡季，使1月營收出現「雙降」。不過，精測受惠消費性特殊應用晶片（ASIC）及射頻（RF）晶片探針卡需求升溫，加上5G智慧型手機應用處理器（AP）晶片探針卡穩健成長，使單月業績仍能與去年同期相近。

(時報資訊)