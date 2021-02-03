距春節長假前台股僅剩2個交易日，對於是否抱股過年，讓投資人開始傷腦筋。法人建議可續抱強勢股或主題型類股，但也應同時對於大盤適度避險。

2021年開年以來，台、美股市一度勁揚，主要因為拜登於1月20日順利就任，道瓊指數也順應創高31,272點，同時科技企業財報正面、FOMC偏鴿派談論等均支撐美股，也帶動國際股市。

美股方面，未來關注重點在於：1.拜登政府政策推行、2.科技大廠財報結果、3.散戶團抱事件發展等。其中，拜登政府力推的1.9兆美元紓困案，最快將在台股封關日前後展開初步立法程序，但共和黨方面提出了縮減版的折衷方案，需留意雙方協商結果；此外，今明兩天將陸續公布Google、高通、輝瑞、默克等大廠財報及財測。最後，近期GME(GameStop)散戶事件顯示市場上投機情緒熱絡，若熱潮退去可能引發風險性資產出現泡沫的疑慮，而若主管機關大動作進行監管，也可能會引發市場不滿，在在增添不確定性。

在國際股波動度升高，且春節長假期間市場存在不確定性下，操作上仍可續抱強勢科技股，但同時對於手中的投資組合進行保護，短線上若逢高可於年前適度配置美股、台股反向型ETF進行大盤避險，運用ETF投資工具如「美國道瓊反1」(00669R)或「國泰加權反1」(00664R)等，保持謹慎態度規避長假期間國際股市風險，好讓資產持盈保態。

(時報資訊)