日本共同社報導，日本政府消息人士3日透露，日美兩國政府2日深夜以視訊會議形式，舉行有關2021年度以後駐日美軍駐留經費負擔的工作磋商，重啟了談判。這是1月美國拜登政府上台後，雙方首次正式談判。

報導稱，日方就經費負擔要求按現行水準暫定延長一年。日美一致同意加速磋商，以早日達成協議。

作為日本支出依據的2016年至2020年度特別協定，將在2021年3月底失效。日本外務省相關人士強調，日本已在編制預算。特別協定需要國會批准，因此力爭盡快談妥。日方有意持續不斷反覆磋商，以期達成協議。

相關工作磋商從2020年11月開始。隨著美國大選的展開，美日兩國推遲了磋商。暫定延長方案內容為2021年度日方負擔維持現行的約2000億日圓，2022年度以後另行磋商。雙方還有意討論日美同盟的強化以及在太空、網路等新領域的合作。

據報導，在2021年1月27日的日美外長電話會談上，日本外相茂木敏充向美國國務卿布林肯提議暫定延長方案。此外，日方還通過事務級非正式磋商傳達了相同的想法，美方表示贊同。

(中時 )