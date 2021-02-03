美國市場客戶GAP、TARGET等下單量增加，平均成長幅度在20%；加上遞延訂單出貨，聚陽1月合併營收23.81億元，年增13.8%，創同期歷史新高。在全球紡纖供應鏈「大者恆大」趨勢越加明顯，法人指出，服飾品牌廠一站式採購潮流下，聚陽受惠，首季營收成長應有2位數。

從202年的第三季起，聚陽品牌客戶、主要以美國市場，訂單回流速度優於預期，且後續下單動能仍持續增加中，目前手中訂單能見度已到第二季。

由於全球缺艙、缺櫃的影響，聚陽手中遞延訂單的出貨，也對今年1月的營收增加有貢獻。

運動、休閒、功能性等多元化產品比例提升，聚陽手中訂單的平均單價（ASP）也在逐年提升，法人指出，聚陽2021年的營業毛利率，比去年還有1-2個百分點的增加空間。

客戶訂單量增加的原因，聚陽分析，過去一、二年，在中美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊下，全球紡纖供應鏈，已由先前主要以大陸等地市場，移往東南亞地區。

另外，為快速反應服飾市場消費習慣，降低庫存壓力、節省成本，全球品牌服飾廠改變服飾廠下單習慣，紛採「集中採購、一站式購足」的下單方式，急單、少量多樣的訂單，紡纖供應鏈出現「大者恆大」趨勢，聚陽指出，由於聚陽生產基地主要在東南亞，加上具有快速、打樣、創新基地，兼具營運規模及快速反應能力，所以新的供應鏈趨勢有利聚陽訂單成長。

聚陽表示，從手中訂單量來看，三大主要客戶訂單仍維持雙位數成長，預估會比去年多個1、2成。

雖受疫情衝擊，聚陽2020年的稅前每股獲利達12.36元，優於市場預期。對於2021年的營運成長性，法人指出，今年，聚陽有進行現增籌資擴充2-3成產能、毛利較高的出貨比例將提高、訂單量增加2位數。在所有營運條件都優於去年的情況下，聚陽2021年的營運一定會優於去年，預估成長幅度會有2位數。

(工商 )