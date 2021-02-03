近期疫情升溫，宅在家追劇最安全，線上影音平台堪稱是陪伴全民防疫的好夥伴。凱基銀行「魔FUN卡」除了提供連鎖影城消費高優惠，更同步祭出指定線上影音平台50％回饋，只要當期新增指定消費滿3,000元，之後於YouTube、Netflix、KKBOX、Spotify、KKTV等線上影音平台消費，可享最高50％現金點回饋。此外，「魔BUY卡」針對七大行動支付、六大百貨量販PAY提供最高8％回饋優惠，讓卡友防疫期間輕鬆使用零接觸服務。

農曆新春長假將至，凱基「魔FUN卡」推出誠意十足的線上線下影音雙重高回饋，不論是在線上影音平台消費，還是到電影院支持國片，都可享有最高50％回饋，高額回饋引起鄉民熱烈討論！舉例來說，王小姐持魔BUY卡當期帳單指定消費滿3,000元後，即享有指定線上影音及連鎖影城消費額50％的回饋優惠，若王小姐在線上影音平台消費300元，可拿到當期最高150現金點回饋；若又到威秀影城看電影，刷滿500元可獲得單日回饋最高250點，當期連鎖影城消費最高可享500現金點，相當於每月有1,000元的額度可以看半價電影，被網友封為「電影神卡」！

凱基「魔BUY卡」則是友善使用行動支付的年輕族群，同時也鼓勵消費者在疫情期間多使用零接觸方式消費，春節購物輕鬆「嗶」省更多，綁定包括Google Pay、Apple Pay、街口支付、LINE Pay、悠遊付、OPEN錢包、橘子支付等七大行動支付，皆可享最高8％回饋。不僅如此，「魔BUY卡」更加碼推出指定百貨公司PAY (101Pay、微風Breeze Pay、京站QPay、環球購物中心GM Pay、誠品生活eslite Pay)或量販店PAY (家樂福Carrefour Wallet)，只要綁定凱基「魔BUY卡」且每季登錄活動，同樣最高享8％回饋。魔BUY卡被鄉民點名為2021年必辦信用卡之一，成為網路辦卡聲量的一大黑馬，1月份數位申辦量也因此一舉成長約2倍。

值得一提的是，凱基「現金回饋卡」今年權益也大大升級，若消費者宅在家網購，刷「現金回饋卡」可享有國外購物網站及國外消費2％刷卡金回饋，即使無法出國，也能藉海外購物網站滿足血拼的欲望，且回饋刷卡金無上限，直接折抵次期帳單，省時又輕鬆。

今年凱基銀行旗下主力信用卡回饋升級，立即登上許多部落客推薦排行榜！還沒有凱基銀行信用卡嗎？即日起至2021年3月31日止，新戶申辦凱基魔FUN卡、魔BUY卡或現金回饋卡，核卡後30天內新增一般消費滿3,000元即可享有多種首刷禮擇一，包含歌林煮烤兩用鍋、日本松木筋膜按摩槍、德律風根手持式汽掛燙機或500元刷卡金等，方便卡友視自身偏好選擇。

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