南庄蓬萊村的賽夏族林業勞動合作社現有80多名會員。（謝明俊攝）

2018年4月，南庄賽夏族人和林務局官員，齊聚南庄大橋下方賽夏族傳統河邊會議場殺豬正式和解，讓賽夏族人能夠重回祖先山林營生，3年下來，賽夏族長老之一的知名藝人根誌優，和族人組成的賽夏林業合作社成功發展林下經濟，從養蜂到種香菇，造就有族人年收入破百萬，成了國內原住民合作社最成功的典範。

數百年前，南庄賽夏族人從大小霸尖山移居到南庄東河、向天湖、蓬萊村紅毛館、加里山麓等區域，加里山、向天山等山區原本就是賽夏族人祖傳世襲獵捕耕作之地，直到日據時代掌控林業資源，至台灣光復後林地全數收歸國有，賽夏族人有很長一段時間被禁止在祖先山林裡活動。

2018年2月，經過許多賽夏族人的再三爭取，包括蓬萊村長老根誌優等多位賽夏族長老，在立法院與林務局簽訂合作夥伴契約，禁錮70餘年的山林管制正式解禁，契約中同意所有賽夏族人都可以在居住地附近的山林內發展林下經濟，包括了養蜂、養雞、種香菇以及協助巡山護林等工作。

包括根誌優等多位賽夏族頭人們及蓬萊村長潘三妹等，從養蜂開始，利用山林間豐富的蜜源來養殖蜜蜂，採集蜂蜜等產品，最早開始共有9位族人。由於包括客家人在內的全體村民，長期來對林務局的不信任，都不相信林務局開放山林供發展林下經濟是玩真的，所以村民稱這9名養蜂先驅者叫「9個傻瓜」。

根誌優說，不只村民在觀望，林務局也是採取觀望態度，甚至有官員認為9個傻瓜玩不久的，9個傻瓜一度倒了2個，剩下7人中有人一度猶豫要不要繼續，他一再鼓勵大家堅持下去，不能讓人看扁，最後才讓蓬萊村的蜂蜜養出成績，打響名號。

養蜂成功後，族人由觀望轉為信任，紛紛加入，根誌優等人找出養殖傳統的紅羽雞、種植香菇等經濟活動，林務局也委託賽夏族人所組成的巡山隊來維護加里山區，賽夏族人和林務局間從存疑演變到互信，甚至讓一些山老鼠改邪歸正成了護山員，這一切的改變，都讓賽夏族人頭抬得高高的。

幾個林下經濟產業的成功，根誌優進一步組織族人們組成了「有限責任苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社，將族人組經濟生命共同體，共存共榮。

2月4日正是賽夏族人與林務局簽定合作夥伴滿3周年的日子，根誌優在這一天召開合作社每月的大會，除了會務及分組報告外，最重要就是全體會員分紅利的時間。根誌優透露，現在合作社會員超過80人，村內客家人也陸續加入，有會員同時發展多種產業，年收入已經破百萬，這個成功的發展，讓族人臉上藏不住滿意的笑容，不須要再靠打零工維生，可以自給自足的驕傲過生活。

合作社的成功，讓根誌優等人希望繼續擴大合作社成員數目，並且也不斷地探索增加產業項目，例如，根誌優等人從今年起要正式打開加里山的生態深度旅遊，以及發展更多種經濟作物，像是南庄橙及百香果等，讓蓬萊村的未來更加亮眼。

賽夏族長老根誌優（右）和蓬萊村長潘三妹是蓬萊村養蜂先驅的9個傻瓜之一。（謝明俊攝）

南庄橙是蓬萊村未來林業經濟的作物之一。（謝明俊攝）

賽夏族在南庄大橋下的河邊會議場和林務局正式和解。（謝明俊攝）

蓬萊村養蜂事業已打出名號。（根誌優提供／謝明俊苗栗傳真）

根誌優與族人共組巡山隊維護加里山。（根誌優提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄蓬萊村的林業勞動合作社已作出好成績。（謝明俊攝）

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