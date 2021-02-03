雞排妹（鄭家純）日前驚爆主持尾牙時，遭公司老闆和男歌手翁立友性騷擾，不過有網友挖出她之前曾被帥哥醫生摸屁股卻喊好爽，遭質疑帥醫就可以，翁立友就不行？今（3）日她和《國際橋牌社》劇組出席集資《和平歸來》SARS外傳記者會時，也親自解釋了。

「雞排妹」控訴翁立友性騷擾 本人親曝事件始末

雞排妹表示：「有些事本來就是他可以你不行，我跟那醫師認識多年，確實暗戀他，接觸上就很像一般曖昧男女，不會覺得他性騷擾我，這有什麼好拿來一起做比較，我確實在當下，是有點暗戀，他對我做這動作，我主觀意識不覺得（性騷擾）」。

雞排妹之前在臉書自曝，主持尾牙時遭言語性騷，甚至爆料當晚一名男歌手用左手滑過她的屁股，事後也直接點名該名男歌手就是翁立友，不過翁立友發聲明駁斥有性騷擾，並力挺雞排妹提告，強調是非黑白將交由司法來做公平正義的主持。

而網友也起底雞排妹前年曾透露，自己去醫美診所時，問醫生自己的臀部會不會太大？而當時她穿著丁字褲之類的衣著，「醫生站在鏡子前面看著向我解說，講完他的手輕輕的拍了一下我的屁股，因為那醫生長得很帥，我跟你說，被打那下屁股就覺得蠻爽的！」

讓不少人看了都表示那就是「人帥真好，人醜性騷擾」，更忍不住同情翁立友，「幫翁立友QQ」、「用拍的可以，用滑的不行」，但也有人力挺雞排妹「性騷擾本來就是當事人為主」。

(中時新聞網)