桃園市政府警察局龍潭分局為防止青少年接受不法誘惑與連結，規畫「防制少年接觸毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團」及「避免兒少遭色情行業利用」4大主軸，搭配交通安全等資訊，自月4日起結合福祐汽車於「龍潭警聲」臉書粉絲專頁舉辦有獎徵答活動，歡迎各位民眾踴躍參加。

龍潭警方表示，本次有獎徵答活動自2月4日8時起至2月9日24時止，為期5天，有興趣的民眾可以至粉絲專頁點閱按讚，完成測驗及基本資料後，並於留言標註2名好友及「已完成」，即可獲得抽獎機會，此次活動，龍潭分局及福祐汽車龍潭所共提供60份禮品，將於2月10日當天公開抽出獲得禮品的幸運參加者。

分局長陳清華呼籲，青少年及兒童心智尚未成熟，往往隨著整體社會環境發展、家庭結構及個人觀念的轉變等因素而改變，易產生錯誤觀念的偏差行為或犯罪誘因等問題。尤其現在防疫期間配合減少外出，易接觸不正確之網路信息，在不了解法令及觸法行為的嚴重性而誤觸法網，甚至因從事不正當之活動，因而使其被害機率大增，期盼透過網路預防犯罪宣導加強少年正確守法觀念，有效防制寒假青少年及兒童犯罪。

龍潭警分局「龍潭警聲」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/longtanpolice。

(中時 )