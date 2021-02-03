過去的加里山是嚴禁賽夏族人入山的。（謝明俊攝）

根誌優少年時對林務局是充滿恐懼和陰影。（謝明俊攝）

知名藝人根誌優出生苗栗南庄蓬萊村，少時，他在加里山麓的老家，被林務局以開路為由鏟除，全家23口人無家可歸，林務局曾是他眼中的魔鬼，數十年過去，根誌優和族人放下心中的仇恨，與林務局簽下合作夥伴契約，當他自由地重回祖先的山林時，心中感慨無限。

根誌優的祖父是賽夏族紅毛館部落的頭目，被族人尊敬信任，根誌優出生在在大湳山區的祖厝裡，也就是現在的加里山麓大坪，根誌優16、7歲那一年，祖父突然憂心忡忡的告訴根誌優，林務局因要開闢林道，要將老家拆除，根家23口人一夕間無家可歸，這個事件在根誌優心中種下不可抹滅的恐懼。

根誌優說，從他有記憶開始，族人是不可以隨意進入加里山的，被林務局的巡山員撞見，就懷疑是來盜伐林木的，現在蓬萊派出所對面，有一個林務局的檢查哨，對童年的他來說，檢查哨是惡魔的地方，裡面的官員都是惡魔。

根誌優回憶著，以前下山經過檢查哨，不論老少，都會被嚴格搜查，他雖然還是小孩子，都被會林務局人員仔細搜查全身，沒問題後才能放行，這件事對他幼小的心靈造成非常嚴重的陰影。

不止是根誌優，所有住在山區的賽夏族人、客家人都對林務局沒有好印象，所以當談判代表轉告根誌優，林務局要簽合作夥伴契約時，他剛開始時根本不相信。

「放下仇恨，互信合作」賽夏族人和林務局從開始雙方的相互懷疑，到現在互相信任，這個正向的轉變，是經過試煉的，簽署合作夥伴契約後的第一年，雙方是在相互猜疑的情形下維持合作，靠著根誌優等族人的認真表現下，贏得林務局的信任，維持山林開放的許諾，未來，根誌優和族人將繼續靠著祖先的山林發光發熱，讓族人找回過去的榮光。

(中時 )