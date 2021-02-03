金曲歌王翁立友遭「雞排妹」鄭家純指控，在尾牙場演上涉嫌性騷擾，風波越演越烈，還重創翁立友的親民、耿直形象，翁立友稍早親口錄語音以及發親筆簽名的聲明，力挺雞排妹走司法途徑，而翁立友的豪記同門師妹謝金晶，也轉發翁立友聲明，並發文：「立友哥的人品日月可鑑」，力挺師兄。

「雞排妹」控訴翁立友性騷擾 本人親曝事件始末

翁立友今（3日）發出錄音和親筆簽名聲明，強調：「潔身自愛是我的信念」、保護女性是大家的責任，力挺雞排妹提出告訴「是非黑白，應該是要由司法來做公平正義的主持」，翁立友的豪記同門師妹謝金晶，稍早則轉發翁立友聲明，並發文：「立友哥的人品日月可鑑」，意即翁立友的人品，太陽和月亮都能作證，短短十字滿是對翁立友的信任。

立友哥的人品日月可鑑 由謝金晶Twinkling Ting 發佈於 2021年2月2日 星期二

其實翁立友在臉書發聲明時，女星楊麗菁以及歌手陳思瑋、陳思安等人也都留言替翁立友加油打氣，翁立友也現身留言、感謝各界關心：「各位朋友不好意思，讓大家擔心了」，而翁立友近期將出面開記者會，還原當時現場情況。

其實雞排妹今天出席戲劇記者會，被問到翁立友支持她提告時，雞排妹則冷淡回應：「我這邊做的就是如實陳述，對方想做什麼，不關我的事」，至於雞排妹是否會提告、提物證？雞排妹表示：「我告過媒體，過程都太過噁心了，我沒有想要再經歷一次，實在太痛苦了」。

(中時新聞網)