受疫情影響，桃園各校陸續暫停寒假輔導，坊間尾牙、聚餐也少掉7成以上，導致透過契約與大型通路合作的有機菜農「挫咧等」，有公益團體發起網路購買，呼籲公司行號、民眾訂菜過好年，成功將滯銷蔬菜全數賣出，也有菜農開放民眾採摘，或送至社福機構加菜做愛心，自立自強度難關。

位於龍潭區的肯納有機農園，占地3500坪，平時由自閉症院生與志工共同栽種，生產有機廣島菜、荷葉白菜及高腳奶白菜等品種。台灣肯納自閉症基金會董事長彭鈺燕表示，每年春節內部都會加班趕工，將一包包蔬菜送至合作商、餐廳等地，今年卻因疫情延燒，1000公斤的菜面臨滯銷難關。

基金會於是將通路轉向自媒體，以網路形式推銷蔬菜，消息一出，就有大型公司一次下訂800公斤，也有民眾一次購買8包做愛心，不到3天時間就銷售一空，沒買到的網友甚至改為捐款，為公益團體加油打氣，讓彭鈺燕大嘆「社會還是溫暖的。」

新屋區有機蔬菜產銷班長林建洲則說，他的農場一周能生產5噸蔬菜，平時一半上繳市農會供給桃園、雙北的營養午餐，其餘則買給餐廳、工廠食堂，但寒假期間缺少校園出貨，疫情更使通路方減少叫貨、甚至退訂，他選擇將滯銷葉菜改做堆肥、開放民眾採摘及捐給社福機構，寒冬送暖。

(中時 )