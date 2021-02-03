警方查扣筆記型電腦、平板電腦、手機、監視器等相關證物。（盧金足攝）

警方大隊人馬從排水溝及草叢中挺進攻堅，現場查獲詐騙集團丁姓與鄭姓犯嫌等16人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方提醒，詐騙集團都以高薪、免經驗，或是以線上博弈來招攬年輕人。（盧金足攝）

以丁姓與鄭姓男子為首的詐騙集團，假冒大陸公安，採微信客服人員，謊稱被害人微信帳號遭盜用且涉及販賣口罩等醫療物資，再誆騙新冠肺炎疫情因素，需用電話受理報案等話術，詐騙大陸地區民眾，警方從草叢中挺進攻堅，現場查獲丁姓與鄭姓犯嫌等16人，警詢後全案依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

警方表示，詐騙集團假冒大陸公安，以微信客服人員謊稱被害人微信帳號遭盜用且涉及販賣口罩等醫療物資，再謊稱因為新冠肺炎疫情因素，需以電話受理報案等話術，詐騙大陸地區民眾，警方獲報從大排水溝藉由樹木與草叢的遮蔽，展開挺進攻堅，

刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第六隊隊長王嘉華表示，32歲丁姓與24歲鄭犯嫌等16人，在各個出入口巷弄都有架設監視器，警方不敢大意，現場勘查，從側旁的大排水溝攻堅，總共查獲鄭姓主嫌及其他嫌犯，總共有16名嫌犯，其中包括一名16歲未成年少年，該名未成年少年裁定收容。

警方指出，該集團為躲避查緝，在疫情日漸嚴峻時，群聚於新竹縣某處偏僻民宅中進行詐欺活動，經鎖定機房位置後

，持新竹地方法院核發搜索票，對詐欺機房據點執行攻堅。

該詐騙集團從去年6月在新竹營運，到現在不到八個月時間，詐騙不法所得達5、6000萬元，而從今年初到現在1個多月時間，已有10多名大陸民眾受騙，詐騙金額高達600多萬元。

現場查獲金主丁姓與鄭姓犯嫌等16人，並查扣筆記型電腦

、平板電腦、手機、監視器等相關證物，全案依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦

。

「詐騙集團都以高薪、免經驗，或是以線上博弈來招攬年輕人」，警方提醒，現正值寒假期間，呼籲國人也家人、有小孩在做短期工作打工，需要特別注意所選擇的工作，強調警方辦案，不會要求民眾提領現金交付，也不會要求民眾將帳戶的錢匯到警方指定的帳戶，如果有接到不明的來電，務必撥打反詐騙諮詢專線求證。

(中時 )