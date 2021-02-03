Morningstar晨星最新一份《全球永續資金流向報告》(Global Sustainable Fund Flows Report)顯示，亞洲(日本除外)永續基金在2020年第四季破紀錄出現50億美元的資金淨流入，且2020年資產規模254億美元規模甚至比2019年大成長131％。

晨星基金進一步指出，台灣的永續基金於2020年第四季也出現1億美元淨流入，總資產規模更比2019年大增3.3倍。台灣在2020年推出了11檔永續基金，一共有17億美元的認購額，遠高於2019年的2檔。其中柏瑞投資繼在2020月元月推出了柏瑞ESG量化債券基金，於第四季首發ESG多重資產基金，更吸引了3.1億美元的淨流入，為亞洲（日本除外）地區新推出基金規模之冠。

晨星基金總監仇光明（William Chow）更指出，台灣的永續基金規模持續增長，成為區內僅次於大陸的第二大永續基金市場。亞洲（日本除外）的永續基金的總資產規模在2020年創下新高，比起前一年增長1.3倍。

(工商 )