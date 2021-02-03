建商搶進都更及危老改建商機，市區商業區老舊建物，成為建商取得開發原料的主要標的，根據最新實價登錄顯示，新潤建設砸15.4億元，買下台北市永吉路屋齡43年、土地面積305.5坪的透天厝，以及部分鐵皮屋，不排除還會整合其他鄰地，創造更高開發效益。

根據實價登錄顯示，位於信義區雅祥段一小段的土地，使用分區為商二新潤建設去年10月買下，平均單價每坪505萬元，成交總價15.4億元是去年信義區總價最高的實價交易記錄。

台北市房價地價高昂，市中心由於開發時間早，市區缺乏可直接開發的素地，開發商與部分業主透過都更與危老改建，爭取高額的容積獎勵後，將老舊的建築物翻新成為新大樓，市中心內也不乏商業區的透天厝整合改建，北市成為全台危老政策最熱門的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老政策相較都更快速且靈活，目前包括壽險業的精華區老舊辦公大樓、受疫情重創觀光商機的老舊飯店，紛紛趁政策利多申請改建，至於比較小規模的改建也相當興盛，例如商業區的三、四棟透天厝，可能就可以透過危老政策改建，也已經看到開發商積極投入危老改建的行列。

(工商 )