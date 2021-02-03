搶情人節商機，台北六福萬怡酒店推出用情人節限定活動，於2月14日及3月14日，於The Lounge大廳酒吧享用情人節雙人套餐，除了包含生食級大生蠔、波士頓龍蝦一隻、菲力牛排等套餐內容外，加贈來自法國的Veuve Clicquot Rose Champagne粉紅香檳一瓶，再享當日入住卓越客房一晚，雙人原價25,802元，甜蜜優惠38折，只要8,888元+10%，一天限量4套。

六福萬怡The Lounge大廳酒吧特別規劃情人節限定饗宴，以美國生食級大生蠔佐雞尾酒醬作為開胃小點，前菜是低溫烹調鮮牛肉襯義式鮪魚醬，重頭戲主餐則是兩人共享鮮活波士頓龍蝦一隻、菲力牛排10oz，還有松露風味野菇燉飯、法式馬賽海鮮湯等美味，最後甜點為讓人想起酸甜初戀滋味的蘋果塔，搭配美式咖啡或伯爵茶。此外，另提供貴婦熱愛的Veuve Clicquot Rose Champagne粉紅香檳一瓶，用餐當晚再入住卓越客房，讓兩人世界再增添微醺的醉意。（喝酒不開車，未成年請勿飲酒）

對許多女孩來說，在深具意義的情人節收到精緻蛋糕、夢幻花禮，讓旁人羨慕無比，也滿足小小的虛榮心。一禮烘焙推出「日日莓好」，紮實的塔皮搭配苦甜巧克力醬，上方滿滿的草莓佐以金箔，吃起來清新不甜膩，造型優雅又貴氣，每款售價899元；一禮莊園以玫瑰為主軸，分別設計2款永生花禮「珍心」、「唯美永恆」，以及3款鮮花束「初心」、「玫好摯愛」、「繁星漫天」，用以訴說不同意含的愛情，每款售價1,680~3,300元間。

除西洋情人節，在3月14日的白色情人節，男生更需要對喜歡的女生表達愛意。一禮烘焙與一禮莊園聯手推出「?然幸福 法式牛軋糖禮盒」，選用玫瑰、桔梗、滿天星等花材，打造出多層次的雙層盒花禮，中間為超奢華法式牛軋糖，使用新鮮水果果乾，不添加人工香精及仿腐劑，口感Q彈不黏牙，於2月17日起開始訂購，每款售價2,450元，絕美夢幻的花盒，再加上酸甜的甜品，立刻擄獲女孩芳心；若想單買「法式繽紛牛軋糖禮盒」，售價598元，自2月17日起，亦可前往六福美饌官網。

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