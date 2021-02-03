「性感女神」雞排妹(鄭家純)日前自曝受邀主持某公司尾牙，遭喝醉的老闆用低級言語騷擾，且現場除她以外唯一的藝人不但沒伸出援手，反倒先一步吃她豆腐，此事短短幾天內就鬧得滿城風雨，之後她揭露廠商及男星身分，翁立友遭點名襲臀，其公司豪記首發聲明回應，翁立友則在今天打破沉默親自發聲，還在留言處放了一份影音檔吐露心聲，讓粉絲看了相當不捨。

「雞排妹」控訴翁立友性騷擾 本人親曝事件始末

雞排妹遭性騷擾事件越演越烈，她描述在公司老闆出言騷擾之前，同場男歌手故意靠近、順手摸臀甚至說出「我一定要為妳開一間公司」，讓她想了後怕，之後確認事件裡的歌手就是翁立友，雞排妹今現身記者會，表示站出來是希望給性騷擾受害者勇氣，也表示自己這邊就是如實作出陳述，其他人要做什麼「不關我的事」，對於被說炒新聞、沒證據，忍不住動怒直言：「公關公司都道歉了，還要什麼證據？」，也還原了翁立友所屬公司「豪記」一開始打電話過來的不愉快過程。

翁立友在聲明底下上傳了圖文，被認為是曝光了心情。(翻攝自翁立友 only you臉書)

至於翁立友方面，前天所屬之豪記唱片先行發布了聲明，澄清只是單純的尾牙宴，藝人都只是到場貢獻才藝，也有安排女助理陪同翁立友出席活動並全程錄影記錄，就是要避免不必要的誤會，積極替翁立友澄清。

但今天翁立友在個人臉書，親自下筆再發聲明，強調個人信念是潔身自愛外，對女性遭欺負、污辱均感到婉惜，支持雞排妹若覺權益受損，「我們力挺她提出告訴，替她爭取應有的權利。是非黑白，應該是要由司法來做公平正義的主持」，而再聲明文底下，翁立友也貼出親自發聲的影音檔案，圖片是他的宣傳照在後製字樣「各位朋友不好意思，讓大家擔心了」，曝光這幾天的心情，粉絲看了也力挺他到底，紛紛表示相信他，覺得偶像是最棒的。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)