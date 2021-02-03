國際航運價格攀升、美國郵政調漲國際郵件遞送費用，為反映國際郵件營運成本，中華郵政公司今日宣布，國際郵件將自3月8日起，新增「緊急情況附加費」資費項目，相關計費標準將另按月公告，並調整寄往美國郵件公告資費，輕件最高漲145％、重件可反調降36％。調整後仍是跨境物流服務中最低廉。

中華郵政表示，受COVID-19疫情影響，去年起國際航班大幅縮減，飛往國外主要航點最高峰航運價格較疫情前增加高達4倍，致國際郵件航空運費支出大幅增漲；另外，美國郵政自去年7月起，大幅調升函件小包遞送費率，並逐年調漲包裹及快捷郵件遞送費率。

中華郵政多年來未調整國際郵件公告資費，但因外部營運費用均已大幅攀升，嚴重衝擊郵政事業營運，因此參照民營業者因應疫情作法，新增國際郵件緊急情況附加費，參酌市場航運費率調漲與波動，將按月公告次月加收之寄達國及其計費標準。

另配合最新國際郵件遞送費計費標準，由原按「總重量」計費改採按「件數」及「重量」計費；除快捷郵件外，資費調整採「輕件調漲、重件調降」原則，寄往美國郵件公告資費整體調幅約-36％至145％不等，新修正之國際各類郵件資費表請至中華郵政公司全球資訊網查詢。

(中時 )